Un’altra vittoria per un calciatore del Napoli impegnato con la sua Nazionale. Il Camerun ha battuto per 2-0 il Malawi in una partita valida per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, portandosi in testa nel suo girone. Per il neoacquisto Zambo Anguissa una manciata di minuti nel finale di partita, è infatti subentrato al minuto 83 della sfida, rimediando un cartellino giallo.