A.Donnarumma: “Gigio un giorno al Napoli? A chi non piacerebbe? Su Meret…”

Antonio Donnarumma, portiere e fratello del più noto Gigio Donnarumma, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Gigio al Psg? È molto contento di questa esperienza, la vive con entusiasmo e serenità. È arrivato da poco, ecco perché magari fa un po’ di fatica, ma presto troverà il suo spazio. È contento, felice e sereno. Con Keylor Navas sono due grandi portieri. In Genoa-Napoli, Meret avrebbe potuto utilizzare i pugni per respingere il pallone. Se vai sulla presa, appena l’attaccante ti tocca perdi equilibrio ed è giusto che l’arbitro fischi fallo. Lo striscione di minacce a Milano nei confronti di Gigio? Non esiste. Ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia, comportandosi in modo esemplare dentro e fuori dal campo. Ha fatto una scelta diversa, voleva una nuova esperienza ed ha l’età giusta per farlo. Gigio sarà sempre riconoscente al Milan e resterà sempre tifoso del Milan. Se un giorno dovesse vestire la maglia del Napoli? A chi non piacerebbe? Siamo campani, tutti vorrebbero un giorno difendere i pali del Napoli”.