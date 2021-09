Bucciero: “Meret? Nessuno è stato operato per questo tipo di infortunio: i tempi di recupero”

Alfredo Bucciero, neurochirurgo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo sull’infortunio di Alex Meret, rimediato contro il Genoa.

Ecco quanto affermato: “Non è una frattura con interessamento neurologico e non ho mai operato una frattura dei processi trasversi. Hanno la funzione di far attaccare i muscoli trasversali per far funzionare i muscoli della colonna. Questo tipo di frattura viene considerato come frattura minore. Si è arrivati dopo alla diagnosi, perché all’inizio era solo una piccola infrazione poiè diventata una frattura. Di solito si guarisce entro 4 settimane. Rientro per Fiorentina-Napoli? Dipende dallo staff medico e da cosa valuteranno durante il recupero. Il contatto c’è stato, Meret si è rotto un osso e inoltre non ha fatto sceneggiata continuando a giocare”.