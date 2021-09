La sfida tra Napoli-Juventus, è una delle più attese dalle rispettive e anche per questo motivo considerata a rischio. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’Osservatorio nazionale è in attesa del C.A.M.S. Dunque il Comitato di analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, dovrebbe riunirsi nella giornata di oggi. Resta da scoprire la decisione finale, spunta l’ipotesi del divieto di vendita dei biglietti per i residenti al di fuori della regione Campania.