Peppe Iannicelli, giornalista, ha rilasciato diverse dichiarazioni su Optamagazine, facendo previsioni future per la stagione di Serie A iniziata due settimane fa.

Ecco quanto affermato: “Il Napoli è candidato per la vittoria dello scudetto. Le rivali hanno perso calciatori del calibro di Donnarumma, Ronaldo e Lukaku. Al termine della sessione estiva di calciomercato, De Laurentiis giganteggia nei confronti di Juventus, Inter e Milan. ADL aveva dichiarato tutti cedibili, ma non sono arrivate offerte importanti per Fabian Ruiz, Koulibaly ed Insigne. Se tiriamo le somme, i partenopei si ritrovano con organico abbastanza simile allo scorso anno, sicuramente non sono peggiorati”.