Padovan: “Spalletti è venuto a Napoli per vincere lo scudetto. Vi spiego”

Giancarlo Padovan è stato ospite nel corso della trasmissione Si gonfia la rete in onda su Radio Marte. Il giornalista ha commentato l’inizio di campionato.

Questa la sua opinione: “Mi sorprenderei se la Juventus vincesse lo Scudetto, non solo perché è partita male. Non ha un centrocampo attendibile, dovrà far giocare Locatelli fuori ruolo. L’anno scorso è arrivata quarta perché il Napoli le ha regalato il posto. I danni combinati dall’acquisto di Ronaldo e di Pirlo sono enormi e con l’addio di Ronaldo ne pagherà le conseguenze.

L’Inter non è la stessa squadra, tante partite le ha risolte Lukaku l’anno scorso e la sua assenza si farà sentire. Tutto questo conferma che il campionato sarà molto incerto e che può vincerlo chiunque. Sono molto fiducioso sul Napoli, ma le prime 2 partite non mi hanno entusiasmato. Pensavo che il Napoli facesse meglio, anche se comunque ha giocato senza calciatori importanti. Spalletti è un allenatore da Napoli, ha le stesse ambizioni di vittoria del club. Il Napoli deve puntare allo Scudetto. I primi 4 posti sono una bella cosa ma lo Scudetto è meglio. Sapete cos’è uno Scudetto a Napoli.

Questa potrebbe essere l’annata buona: l’Inter perderà punti, la Juventus li ha già persi e non è da Scudetto, l’Atalanta ha perso qualcosa e forse anche la fame. La squadra che ha meccanismi collaudati e fame è il Napoli. I primi 4 posti vanno bene e ce la farà ma il Napoli può fare qualcosa di più. Spalletti è venuto per vincere“.