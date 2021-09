Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, ha svelato le cifre dell’operazione Anguissa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Anguissa al Napoli per queste cifre: prestito da 400mila euro, riscatto a 15mln pagabili in 3 rate. Il Fulham aiuterà il Napoli sullo stipendio. Il Napoli darà 1.7mln netti al calciatore, la differenza per arrivare ai 3 la pagherà il Fulham“.