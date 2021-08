Venerato: ”Rapporti tra Napoli e Sampdoria diventati ostili per la mancata cessione di Petagna”

La questione Petagna ha tenuto banco per tutta la giornata odierna. Sembrava fatto il suo passaggio alla Sampdoria, ma l’affare pare essere sfumato quasi del tutto. Secondo l’esperto di mercato Ciro Venerato ciò ha portato all’inasprirsi dei rapporti tra il Napoli ed i blucerchiati.

”I dirigenti della Sampdoria sono arrabbiatissimi, il Napoli sembrava aver accettato le condizioni per la cessione dell’attaccante, ma poi si sono mischiate completamente le carte. Qualcuno dice che ciò sia dovuto ai rapporti tesi tra ADL e il presidente Ferrero, altri dicono che Spalletti abbia insistito per la permanenza di Petagna in azzurro. Fatto sta che adesso i doriani hanno virato con forza su Keita Balde”. Questo secondo quanto riportato dall’esperto di mercato