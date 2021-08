Calaiò: “Fossi nel Napoli non mi priverei di Petagna”

Emanuele Calaiò, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte, dove ha parlato in particolare del reparto offensivo partenopeo e di chi lo compone.

“Petagna? Bel gol, poi ti fa capire come il Napoli abbia bisogno di un altro attaccante con caratteristiche diverse nei momenti di difficoltà. Fossi il Napoli non me ne priverei. Lui è stato bravo perché quando hai un attaccante forte fisicamente è difficile fermarlo. Ha segnato un gol da prima punta vera. Osimhen? Il gioco di testa non è la sua dote migliore ma con il passare del tempo può migliorare. Se dovesse andare via Petagna io prenderei un altro attaccante, ci vuole. C’è bisogno di una punta con caratteristiche diverse da Osimhen e Mertens, poi a gennaio ci sarà la Coppa d’Africa. Non penso che si possa giocare con Insigne o Mertens per un mese e mezzo davanti. Lorenzo ha fatto bene ma non è il suo gioco, Dries deve ritornare a prendere convinzione. Fossi nel Napoli proverei a trattenere Petagna, ieri è stato bello l’abbraccio con Spalletti e la squadra”.