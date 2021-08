Andrea Petagna, risolutore del match Genoa-Napoli, è nel mirino della Sampdoria che vorrebbe acquistarlo per ampliare il suo reparto offensivo. Il calciatore è ancora a Genova, ma al momento la trattativa coi blucerchiati sembra essere destinata a tramontare. Per lui è più probabile una permanenza al Napoli. La società genovese sta puntando su altri nomi per il reparto offensivo, quali Gianluca Lapadula, Roberto Inglese e Gianluca Scamacca. A riportarlo è Sky.