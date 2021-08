Auriemma: “Ounas e Petagna sono stati decisivi, bisogna tenerli”

Raffaele Auriemma, giornalista sportivo, attraverso il suo canale Youtube, ha parlato del trionfo del Napoli. In particolare si è concentrato sui due ingressi che hanno deciso la partita: “Ounas e Petagna? Bisogna tenerli a tutti i costi. Bisogna ringraziare anche Spalletti che ha accettato di venire a Napoli ad allenare e dare la sua esperienza per riuscire a centrare gli obiettivi azzurri. Quella di oggi, per chi non ha guardato con attenzione la partita, può essere considerata una prestazione non all’altezza, ma in realtà il Genoa è scesa con una marcia in più rispetto alla scorsa giornata che ha visto una brutta sconfitta con l’Inter. Giocatori come Di Lorenzo, Politano e Lozano non mi hanno convinto al massimo, decisivi invece sono stati i due cambi”.