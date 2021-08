Alvino: “Era importante andare alla sosta così”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della vittoria del Napoli, per 2-1, contro il Genoa sul proprio profilo twitter. Di seguito quanto scritto da Alvino: “Il cuore, ma non solo, la grinta, ma non solo, oggi la differenza l’ha fatta la voglia di vincere e di superare tutti insieme le difficoltà. Era fondamentale andare alla sosta a punteggio pieno. Tre punti che fanno morale e classifica. Le vittorie sofferte sono quelle più belle”. Di seguito il commento del giornalista dal suo profilo twitter ufficiale:

