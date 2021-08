Ballardini: “Gol annullato? Preferisco parlare della prestazione dei miei”

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Genoa Channel per commentare la sconfitta con il Napoli: “La squadra avversaria era forte e i miei sono stati veramente forti e hanno giocato bene. Abbiamo reagito e riscattato la prestazione contro l’Inter, siamo stati più compatti e abbiamo avuto più personalità. Questo è il Genoa che deve sempre presentarsi in campo. Giovani? Devono fare le esperienze, penso sia giusto. Qualcuno resterà a dare una mano, mentre altri partiranno per crescere e tornare più forti e pronti. Gol annullato? Provo troppa fatica per commentare l’episodio, preferisco solo fare i complimenti ai ragazzi per la prestazione di oggi”.