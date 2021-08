Serie A, alle 18:30 Lazio-Spezia e Atalanta-Bologna: le formazioni ufficiali

La seconda giornata di Serie A, iniziata ieri sera con Udinese-Venezia e Verona-Inter, continua oggi con quattro partite. Le prime due vedranno scontrarsi Lazio e Spezia e Atalanta e Bologna alle 18:30.

I biancocelesti iniziano il loro campionato casalingo dopo aver vinto a Empoli per 1-3; a far visita è lo Spezia, protagonista dello spettacolare 2-2 in casa del Cagliari. Le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Acerbi, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Nikolaou, Erlic, Vignali; Amian, Maggiore, Bastoni, Ferrer; Verde, Gyasi, Colley. All. Thiago Motta

A Bergamo l’Atalanta proverà a ripetersi dopo la vittoria contro il Torino, arrivata negli ultimi minuti nonostante la brutta prestazione. A far visita è il Bologna, reduce dal 3-2 contro la Salernitana. Le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Muriel. All. Gasperini



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupsky; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Kingsley, Dominguez; Orsolini, Svanberg, Sansone; Arnautovic. All. Mihajlovic