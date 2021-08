Barcellona, Koeman conferma: “Pjanic è sul mercato”. Le ultime sul futuro del bosniaco

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Barça-Getafe soffermandosi anche sul futuro di Miralem Pjanic. Il bosniaco è stato accostato a diversi club, tra cui anche il Napoli, e potrebbe lasciare i blaugrana in questa finestra di mercato. Di seguito le parole del suo allenatore: “Mancano pochi giorni al termine del calciomercato e Pjanic è tra i giocatori in uscita. Tuttavia si sta comportando bene e dunque l’ho convocato per il match di domani, altrimenti sarebbe stata una mancanza di rispetto”.

L’ex Roma e Juventus è dunque sul mercato e resta un’idea, secondo Sky, per i bianconeri. La squadra di Allegri potrebbe regalarsi un rinforzo a centrocampo in extremis, ma i nomi in cima alla lista sono altri. In pole ci sarebbe infatti Witsel, ad oggi una pista più concreta rispetto a Tolisso e lo stesso Pjanic.