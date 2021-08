Pjanic vuole la Serie A, sondaggi da Napoli e Fiorentina. La situazione

Miralem Pjanic è fuori dal progetto del Barcellona e al centro di mille voci di mercato che lo vedrebbero lontano dalla Catalogna. Come riportato da Marco Demicheli di Sky su Calciomercato.com, la priorità del centrocampista bosniaco è sempre stato il ritorno alla Juventus; ma i bianconeri, dopo l’acquisto di Locatelli, non prenderanno un altro regista: in caso di uscita di McKennie, si cercherà un profilo con caratteristiche diverse come Witsel.

Nei giorni scorsi si è parlato di contatti con Napoli e Fiorentina, ma si è trattato si sondaggi che non hanno avviato vere e proprie trattative. I viola hanno poi ufficializzato Torreira, e gli azzurri lavorano per Amrabat. Il richiamo della Serie A è comunque forte in Pjanic, con il Barça che sarebbe disposto a pagare parte dell’ingaggio. I prossimi giorni saranno decisivi.