Rudy Galletti, giornalista di Sportitalia, ha parlato in esclusiva di una trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per Marcao. Secondo l’esperto di mercato, la società azzurra vorrebbe il difensore centrale e sta discutendo per un prestito con diritto di riscatto.

Secondo Marco Giordano, giornalista di calciomercato.it, un eventuale affondo per Marcao avverrebbe solo in caso di partenza di Manolas. Nel frattempo un intermediario è atteso nelle prossime ore in Italia.