Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato per Sportitalia, ha parlato del calciomercato del Napoli, in particolare di una possibile cessione di Kostas Manolas.

Il Napoli, per vendere il greco, si accontenterebbe di 10 milioni di euro, ma l’Olympiakos è arrivato a 5-6 milioni oppure 4 milioni + bonus. A queste condizioni, per la società azzurra, non si fa.