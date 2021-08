Pin, ex vice-allenatore di Amrabat: “È uno dei mediani più interessanti del campionato: vi dico le sue caratteristiche”

Gabriele Pin, ex vice allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare di Amrabat:

“Parliamo di uno dei mediani più interessanti di tutto il campionato. Ha delle caratteristiche che possono essere funzionali in determinati sistemi di gioco. Ha grande agonismo, resistenza, forza, irruenza. Al suo fianco ha bisogno di un centrocampista tecnico. Al Verona aveva ad esempio Veloso. E’ un gran lavoratore, un bravissimo ragazzo: ha tutte le qualità per far bene. E’ molto bravo a rubar palla e a far ripartire. Sarebbe un calciatore perfetto per il Napoli. Spalletti saprà indirizzare la sua esuberanza agonistica, agli azzurri manca un calciatore proprio con le sue caratteristiche. Vlahovic? I meriti sono tutti suoi. Ha scritto a me e a Cesare (Prandelli), mostrando sensibilità e maturità. Sono felice che stia ripagando la fiducia e la continuità che gli è stata data “.