Calaió: “Espulsione di Osimhen eccessiva, gesto istintivo del nigeriano anche se bisogna mantenere lucidità”

Emanuele Calaió, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“L’espulsione ad Osimhen? Già lo scorso anno si intuiva che il carattere del nigeriano era un po’ troppo fumantino. Un attaccante di spessore deve avere anche la lucidità di essere tranquillo in alcuni momenti della gara. Ma l’espulsione è eccessiva. Nel calcio si vede anche molto di peggio e senza cartellini rossi. Aureliano è stato in confusione nel corso della gara anche nella gestione dei cartellini nei confronti dei calciatori del Venezia. Il comportamento di Osimhen è stato instintivo: era stato trattenuto e strattonato, i difensori fanno di tutto per provocare. Anche a me è capitato di spingere via i difensori perchè mi tenevano la maglia”.