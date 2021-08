ESCLUSIVA MN – Insigne, l’Inter offre uno tra Sanchez e Vidal: il Napoli vuole soldi cash. Cifre e dettagli

Manca meno di una settimana alla chiusura del mercato e il futuro di Lorenzo Insigne è tutt’altro che delineato. Secondo quanto raccolto in esclusiva da MondoNapoli, l’Inter avrebbe offerto uno tra Alexis Sanchez e Arturo Vidal come contropartita tecnica per portare già adesso il capitano dei partenopei alla corte di Simone Inzaghi. Il Napoli, però, fa muro e per lasciarlo andare via chiede 25 milioni cash senza contropartite. Nonostante Marotta sia pronto a ricoprirlo d’oro – lasciandogli la gestione completa dei diritti d’immagine – Lorenzo non vorrebbe fare uno sgarbo a compagni di squadra e tifosi; e valuta anche piste estere a parametro zero o soluzioni anticipate già gennaio. Intanto è iniziato il campionato ed il Napoli – chiamato a tornare in Champions – non ha ancora risolto la grana Insigne.