Napoli-Venezia: i precedenti

Ricomincia il campionato di Serie A per il Napoli dopo l’ultimo finale amaro di stagione. I ragazzi di Spalletti vogliono conquistare i tre punti già dalla prima partita. Gli ospiti non sono mai usciti vittoriosi dallo Stadio Maradona (ex San Paolo). Gli ultimi due precedenti si sono chiusi sul risultato di 1-1 , mentre bisogna tornare al 1967 per l’ultima vittoria azzurra, sul risultato di 4-0.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E B)

5 vittorie Napoli

6 pareggi

0 vittorie Venezia

14 gol fatti Napoli

5 gol fatti Venezia