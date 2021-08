Positivo ad alcol test : patente sospesa a Nainggolan

(ANSA) Ritiro della patente per Radja Nainggolan in Belgio. La polizia di Anversa ha infatti confermato, quanto riferito dal portale Hln.be, la notizia secondo cui il calciatore, ex Roma e Cagliari e ora all’Anversa, è stato fermato alle 4 di questa mattina mentre percorreva ad alta velocità una via cittadina, la Nationalstraat.

Sottoposto ad alcol test, Nainggolan è risultato positivo “appena al di sopra” del limite legale consentito. Per questo è stato multato e la patente gli è stata ritirata per 15 giorni. (ANSA)