Sky – Napoli-Venezia, le probabili formazioni

Il Napoli scenderà in campo alle ore 20:45 contro il Venezia. Pochi dubbi per Spalletti, il quale dovrebbe confermare tra i pali Meret, in difesa favorito Manolas, mentre in mediana Fabian Ruiz ha vinto il ballottaggio con Elmas e dovrebbe essere affiancato da Lobotka e Zielinski.

Di seguito, le probabili formazioni Sky:

NAPOLI Probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

VENEZIA (4-3-3) Probabile formazione: Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Heymans, Peretz; Johnsen, Forte, Sigurdsson. All. Zanetti