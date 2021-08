Koulibaly, la sua intenzione è quella di chiudere la carriera in azzurro

Kalidou Koulibaly sembra dover partire ogni sessione di mercato, ma alla fine resta sempre in azzurro, tanto da esserne diventato il vice-capitano. Come riporta Tuttosport, infatti, il difensore senegalese sembra non abbia nessuna intenzione di lasciare il club partenopeo, ma, al contrario, avrebbe manifestato il desiderio di chiudere la sua carriera alle pendici del Vesuvio e, per questo motivo, non è escluso che si incontri con la società al termine della finestra di mercato per parlare di un eventuale rinnovo contrattuale.