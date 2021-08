Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, Aurelio De Laurentiis sarà al fianco del Napoli questa sera contro il Venezia per la prima giornata di campionato. Il presidente azzurro, infatti, dovrebbe recarsi oggi pomeriggio all’Hotel Britannique, dove si trova la squadra in ritiro, per vivere insieme ai calciatori il clima pre-partita.