Olivera, il Getafe lo offre al Napoli. Rugani in caso di addio di Manolas

Il Getafe, dopo aver ufficializzato l’acquisto di Jankto dalla Sampdoria, è pronto ad offrire Mathias Olivera al Napoli. Il club azzurro, però, vorrebbe il calciatore in prestito con diritto di riscatto, formula che non convince gli spagnoli. Il terzino potrebbe arrivare come occasione di mercato gli ultimi giorni, ma con il ritorno di Ghoulam ad ottobre la società partenopea non sente il bisogno di intervenire urgentemente in quel ruolo. Caso, invece, diverso è quello del difensore centrale. Kostas Manolas ha chiesto la cessione all’Olympiacos e, se dovesse concretizzarsi questa operazione, il Napoli si tutelerebbe con Daniele Rugani, con quest’ultimo che avrebbe già accettato di ridursi lo stipendio. A riportarlo è Il Mattino.