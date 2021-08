David Ospina può rimanere a Napoli nonostante il contratto in scadenza il prossimo giugno. Per il portiere colombiano non sono giunte offerte di mercato, quindi è molto probabile la sua permanenza in azzurro. Ospina dunque si alternerà con Alex Meret o farà da vice al numero uno azzurro. Spalletti quindi potrà contare su due portieri importanti, sarà meno contenta la società, che con la partenza di Ospina poteva liberarsi di uno stipendio oneroso come quello del colombiano