Dries Mertens, attaccante del Napoli, dopo l’intervento alla spalla, fa sapere che vuole tornare il prima possibile in campo. Lo fa con un post su Instagram, dove pubblica un video con i suoi progressi e scrive come didascalia : “Intervento chirurgico alla spalla. Lavoriamo sodo per tornare il prima possibile”. Un messaggio che fa ben sperare tutti i tifosi azzurri e anche mister Spalletti. Di seguito il post del belga dal suo profilo Instagram ufficiale: