Ciro Venerato, esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal, per parlare delle amichevoli del Napoli: “Sono dell’idea che le amichevoli debbano essere trasmesse sempre gratis. Mi chiedo perchè un tifoso azzurro, con abbonamento a Sky, debba pagare. Nessuno paga le amichevoli, solo quelle del Napoli. In questo periodo di pandemia la mia tesi è anche più avvalorata, soprattutto con la crisi per le famiglie”.