A TMW Radio è intervenuto l’agente Giocondo Martorelli che ha rilasciato delle dichiarazioni sulla questione rinnovo di Lorenzo Insigne. Ecco le sue parole:

“Tra i vari rinnovi difficili, per me l’unico che non può avere conseguenze positive, mi sembra proprio quello di Insigne. Lui vorrebbe di più, mentre il presidente vorrebbe addirittura abbassargli lo stipendio. E’ una situazione spinosa, ed è difficile dire come finirà”.