Improta: “Infortunio Demme? La società deve vedere come muoversi ed evitare confusione”

Gianni Improta è intervenuto ai microfoni di Tutti in Ritiro su Canale 21 per parlare dell’infortunio di Demme. Di seguito le parole di Improta: “Folorunsho? Io non penso proprio. Già lo conoscevo, l’ho rivisto ieri e mi è sembrato la brutta copia di Diawara. Una squadra come il Napoli non può presentare questi ragazzi. Nulla contro il ragazzo ma se si sceglie Spalletti e si fissa l’obiettivo di arrivare quarti c’è bisogno di altri interpreti. L’infortunio di Demme non è colpa di nessuno ma ora agire sul mercato sarà difficile visto che bisogna abbassare il monte ingaggi e non si acquisterà senza vendere. La società deve vedere come muoversi ed evitare confusione”.