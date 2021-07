L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio all‘infortunio di Demme nella partita tra Napoli e Pro Vercelli. Infatti, come riportato dal quotidiano, il giocatore dovrà rimanere fuori per 2-3 mesi e salterà sicuramente le partite iniziali del campionato. Dopo la partita i piemontesi si sono resi protagonisti di un bruttissimo gesto. Infatti, come riportato dal quotidiano, nessun giocatore ha mandato un messaggio di vicinanza a Demme.