Largaiolli, ass. Dimaro: “Grandissimi sforzi per centrare un obiettivo che oggi rappresenta una svolta”

Al termine del ritiro azzurro, Alessandro Largaiolli, assessore del comune di Dimaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito le parole dell’assessore: “Tutti noi abbiamo fatto grandissimi sforzi per centrare questo obiettivo importante per tutti il Trentino e anche per l’Italia questo ritiro rappresenta la svolta. La normalità sembra essere tornata grazie alle regole che ci sembravano imposte, devo dire che mi ha fatto piacere vedere tutti i tifosi rispettare le regole come quella di indossare la mascherina. Mi ha riempito di gioia anche vedere alcune persone anziane mostrare il Green Pass che era un lasciapassare per vedere la loro squadra del cuore”