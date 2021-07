Il Mattino – Spalletti riparte da Koulibaly per la difesa

L’edizione odierna del Il Mattino, afferma che Luciano Spalletti sia deciso a ripartire da Koulibaly come perno della difesa azzurra, per il prossimo anno. Il difensore senegalese, nonostante sia corteggiato da mezza Europa, sarà al centro della difesa per le due amichevoli trentine, contro Pro Vercelli e Bassa Anaunia. Il mister quindi potrà lavorare con Koulibaly sulla difesa a quattro, e cercare di far assimilare in fretta le sue idee difensive. Oltre a Koulibaly, il mister avrà anche opportunità di lavorare anche con Manolas e Rrahmani, oltre a Luperto, rientrato dal prestito al Crotone. Il tecnico dunque avrà la fortuna di avere la difesa centrale al completo. Per i terzini la situazione è diversa. Vi sono il rientrante solo Malcuit e Mario Rui, in quanto Di Lorenzo, come quasi tutti i nazionali si aggregherà solo a Castel di Sangro, mentre Ghoulam è rimasto per la riabilitazione a Castel Volturno. Quello del terzino sinistro è il rebus più grande. La condizione di Ghoulam non convince pienamente, quindi si sta cercando qualcuno sul mercato. Emerson Palmieri resta il favorito, ma l’operazione resta complicata, più abbordabili Olivera del Getafe e Dijks del Bologna