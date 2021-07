Il Mattino – Saranno sette gli altri azzurri per Castel di Sangro

Saranno sette gli azzurri che prenderanno parte al ritiro di Castel di Sangro.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, molti calciatori hanno terminato da poco la loro esperienza ad Euro 2020 e non potranno essere disponibili per il ritiro di Dimaro. I calciatori che raggiungeranno la seconda parte di ritiro saranno questi: Insigne, Meret, Di Lorenzo, Lozano, Ospina e Fabiàn Ruiz. Ospina e Lozano sono reduci dalla Coppa America e hanno diritto al riposo, il messicano viene anche da un infortunio rimediato con il Messico.

Il capitano ci sarà tra gli azzurri, ai quali si aggiungerà anche Ghoulam causa lavoro personalizzato in quel di Castel Volturno(e dunque salterà il ritiro di Dimaro).