Il Mattino – Piace Mathias Oliveira per la fascia sinistra

Il nome di Mathias Oliveira sta circolando prepotentemente nelle ultime ore.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il terzino sinistro del Getafe piace al Napoli in caso di mancato arrivo di Emerson Palmieri. Il calciatore ha 23 anni e gioca in Spagna nel Getafe: per il momento la trattativa non è ancora decollata, ma il Napoli sta insistendo nelle ultime ore. Il piede mancino che serve al Napoli dovrà arrivare per forza di cose, anche se Mario Rui sarà in ritiro a Dimaro prima di essere ceduto.

Oliveira ed Emerson sono i nomi più caldi in orbita Napoli, ma il difensore del Chelsea rimane attualmente un sogno a causa del mancato accordo con il Chelsea sulla formula d’acquisto.