Juan Musso può dire addio all’Udinese, ma restare al fantacalcio. Il portiere argentino dopo un’altra annata positiva in Friuli è vicino all’Atalanta, che fa sul serio per il classe 1994 su indicazione di Gian Piero Gasperini in persona. “Musso sempre più verso l’Atalanta”, ha scritto Gianluca Di Marzio su Twitter.