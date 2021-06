Zazzaroni: “Conferenza ADL? Mi aspetto parole colorite”

Il direttore de Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’ circa le situazioni in casa Napoli e Italia: “L’eliminazione della Francia è clamorosa, consideravo i transalpini i grandi favoriti per la vittoria dell’Europeo. Prospettive per l’Italia? Percorsi vantaggiosi non esistono per nessuno, finora è un Europeo caratterizzato da enormi sorprese, dovute probabilmente anche al gran numero di partite giocate dal post-lockdown. Il Belgio non è invincibile, in difesa non mi convince e senza De Bruyne perde tantissimo. L’abbraccio tra Mancini e Vialli? Mi sono emozionato, la faccia di Vialli era bellissima”.

Di Lorenzo e Insigne? – “Con l’Austria erano spaventati, mi è sembrato di rivedere lo stesso copione di Napoli-Verona. Quando arrivano le partite importanti, entrambi mi sembrano impauriti. Contro il Belgio serve maggiore fisicità, la Nazionale schierata contro l’Austria era troppo leggera fisicamente ed è stata salvata dal VAR in due occasioni. Il Belgio non mi è piaciuto con il Portogallo, così come non mi aveva convinto la Francia nella prima partita contro la Germania”.

La conferenza stampa di De Laurentiis? – “Non parla da tanto tempo, quindi mi aspetto parole colorite”.