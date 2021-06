Sky – Mercato fermo per il Napoli: si aspetta una cessione, le ultime

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il mercato del Napoli al momento è fermo: molto dipenderà dalla cessione di uno tra Fabian Ruiz e Koulibaly per finanziare tre colpi in entrata. Gli azzurri dovranno puntare anche ad abbassare il monte ingaggi, per questo prende forza l’idea di cedere uno dei big, con lo spagnolo favorito sul difensore azzurro. Qualora accadesse, Giuntoli reinvestirebbe la cifra per prendere un terzino, un difensore centrale e un centrocampista vista l’addio anche di Bakayoko.