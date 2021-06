Nicolato: “Nuno Tavares un giocatore di prospettiva, vale più di 12 milioni”

Francesco Nicolato, procuratore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marte Sport Live, in onda su Radio Marte. Argomento del giorno, Nuno Tavares, terzino del Benfica accostato al Napoli.

“Nuno Tavares è un giocatore importante e di prospettiva. Ha qualità e personalità notevoli e anche proprietà tecniche e fisiche. Farebbe bene il Napoli a investire su di lui, da ciò che so io il Benfica chiede molto ma potrebbe essere che in questa situazione particolare si possa creare un’operazione diversa. Quanto vale la pena spendere per lui? Il giocatore è importante, poi dovrà decidere il Napoli. Giustamente il Napoli vuole investire sui giovani e dare una continuità nel tempo e anche per ricavare plusvalenze. L’offerta di 12 milioni? Il valore del giocatore è più alto. Principalmente viene impiegato a sinistra, bisogna solo capire se le cifre sono queste. Il Napoli deve ritrovare anima e prendere dei leader. Un mio collega è rimasto incantato dal Napoli di Sarri, quella squadra aveva giocatori eccezionali come Albiol, Jorginho, Allan, Hamsik, Higuain. Sono loro che fanno la differenza, servono i leader per fare il salto di qualità. Palhinha? Buon giocatore ma comprare per comprare non serve, anche in Italia abbiamo i buoni giocatori”.