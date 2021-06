Antonio Matarrese, presidente della Figc, intervistato a Radio Uno, parla del progetto Superlega.

“Il progetto non è assolutamente tramontato. Mi ha riferito Ceferin che la questione non si è conclusa. Ci sono sempre le solite manovre dietro le istituzioni. Non è possibile che nessuno fosse a conoscenza del tentativo di alcuni club di formare un torneo privato, si tratta sempre degli stessi da anni. La storia si ripete, qualcosa non va”.