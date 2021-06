L’ex centrocampista del Napoli e del Brasile Alemao è ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Covid. Notizie che arriva dal Brasile, secondo quanto riportato da Jornal do Brasil: “Ricardo Rogério de Brito è ricoverato in un ospedale di Belo Horizonte, le sue condizioni destano preoccupazione. Anche sua moglie, incinta di otto mesi, è nelle stesse condizioni”.