KKN, Venerato: “Il Napoli cerca un terzino sinistro e un centrocampista, questi i primi nomi”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il noto giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli. Ecco le sue parole:

“Il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro e di un centrocampista. Per il primo, si pensa a Lykogiannis del Cagliari ma l’obiettivo principale è Emerson Palmieri, che piace molto anche all’Inter. A centrocampo piace Sander Berge dello Sheffield, sul quale lo scouting azzurro ha fatto ottime valutazioni”.

Su Fleming “Il Napoli difficilmente proverà a prenderlo perchè non è ancora pronto per una piazza del genere. Per adesso c’è soltanto qualche valutazione economica e tecnica. Stessa cosa per Sissoko, che per stipendio ed età non si può considerare un obiettivo primario”.

Su Firpo e Tavares “Secondo il Napoli Firpo potrebbe essere un ottimo quinto di difesa, quindi al Napoli non interessa. Il Benfica valuta Nuno Tavares 30 milioni di euro, mentre la clausola rescissoria arriva a 80; anche qui il Napoli guarda altrove”.