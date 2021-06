Francia, Benzema esce in lacrime per infortunio: a rischio Euro20

Panico nella nazionale francese a pochi giorni dal debutto a Euro 2020. Karim Benzema, tornato a vestire la maglia dei Bleus dopo quasi sei anni di assenza, ha lasciato in lacrime il campo contro la Bulgaria. Botta al ginocchio destro per l’attaccante del Real Madrid, prontamente medicato dallo staff sanitario: ha tentato in tutti i modi di proseguire l’incontro, poi si è dovuto arrendere al dolore e ha lasciato spazio a Giroud. Delle condizioni di Benzema ha parlato il ct Deschamps alla fine del primo tempo:

“Ha preso un bel colpo, sentiva che il muscolo si stava indurendo e dunque non volevamo correre nessun rischio. È monitorato dallo staff sanitario”.