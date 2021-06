Nello speciale su SkySport, Gianluca Di Marzio ha affermato:

“Uno dei primi nomi per la Lazio di Sarri è quello di Matteo Politano: l’esterno del Napoli sarebbe nel mirino dei biancocelesti, chiesto da Sarri. Dal canto suo per cautelarsi il Napoli avrebbe già avviato dei contatti per Riccardo Orsolini del Bologna”.