“Vendere questa estate significa farlo sapendo che l’ austerity è totale. In ogni caso, per Koulibaly timidi affondi del Psg e (ancora) del Manchester City con il suo agente mentre per Lozano una offerta c’ è ma non è del Real Madrid di Ancelotti: lo ha chiesto il Siviglia“.

Così Il Mattino nella sua edizione odierna ha rivelato l’offerta ufficiale recapitata a Castel Volturno per l’attaccante messicano. Cosa farà il Napoli?