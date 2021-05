Dotto: “I Napoletani devono stare tranquilli, Spalletti saprà gestire la squadra”

L’annuncio di Luciano Spalletti prossimo allenatore del Napoli ha diviso la piazza partenopea; la piazza si è divisa tra entusiasmo smisurato e pessimismo.

Il giornalista Giancarlo Dotto, sul Corriere dello Sport, ha parlato di come l’ex Inter proverà a gestire squadra e piazza napoletana.

Le sue parole:

Appena si è sparsa la voce di lui sulla panchina del Napoli, sono stati consensi, ma anche dubbi e domande ansiose: «Ma non sarà che Spalletti non regge i capitani, i calciatori di personalità? Caccerà anche il nostro Insigne, dopo aver fatto la guerra a Totti e litigato con Icardi? E Cassano? Vi ricordate di Cassano messo al bando?». Tranquilli. Timori infondati. Spalletti ama i campioni, ma pretende che giochino di squadra, che siano esempio alla squadra. Su questo non transige”.