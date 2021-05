Pedullà “Conceiçao arriva per i no dei big, in Portogallo certi da sabato”

Sergio COnceiçao è sempre più vicino al Napoli e la voce si fa sempre più forte. Anche Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, si è espresso in merito sul proprio sito web.

Le sue parole:

“Conceiçao al Napoli era un rumor che in Portogallo seguono da sabato, quando avevano dato l’allenatore portoghese in procinto di arrivare in Italia per accordarsi con De Laurentiis. La pista ora è seria e percorribile per la mancata qualificazione del Napoli in Champions. C’erano possibilità concrete di arrivare ad Allegri o Spalletti ma senza la Champions questi allenatori sono un miraggio, Sarri aveva detto no, Juric è fuori dai giochi, Inzaghi incompatibile con l’attuale rosa del Napoli. Se arriverà Conceiçao lo farà per esclusione”