Elseid Hysaj è in scadenza di contratto con il Napoli e quella di domani potrebbe essere la sua ultima partita in maglia azzurra. Proprio nelle ultime ore si parla di una possibile permanenza dell’albanese, ma secondo la Gazzetta dello Sport si tratta di uno scenario difficilmente pronosticabile. In particolare, la Lazio sarebbe interessata al terzino ex Empoli, dopo aver manifestato anche un certo gradimento per Gennaro Gattuso in caso di addio di Simone Inzaghi.